إسرائيل تتجه لاستقدام الممرضين من المغرب

2021-12-28 / 6:11 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييلت شاكيد، اليوم الإثنين، أن حكومة بلادها تقوم باتصالات مع المغرب لإحضار عمال أجانب في مجال التمريض.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية في تصريحات أمام اللجنة البرلمانية المُكلفة بالعمال الأجانب في الكنيست، أن الحكومة تعمل على توظيف عاملين جدد في مجال التمريض إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة لإخضارهم من الخارج،

وأوضحت أنها بدأت “محادثات أولية” لجلب ممرضين من المغرب والتي تجاوبت معها حكومة الرباط، بالإضافة إلى الاتفاق على جلب 2000 عامل في مجال الرعاية التمريضية في دور كبار السن من نيبال في المستقبل القريب.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجاة الرجوي تتابعه بموقع انستقرام و طليقها يصدمها بردة فعله

نجاة الرجوي تتابعه بموقع انستقرام و طليقها يصدمها بردة…

2021-12-28 / 11:12 مساءً
Photo of تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل

تونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات…

2021-12-28 / 11:08 مساءً
Photo of وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المحاكم

وهبي يدعو المحامين إلى الالتزام بالإدلاء بجواز التلقيح قبل…

2021-12-28 / 10:59 مساءً
Photo of وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم البحث العلمي

وجدة .. الجامعة خصصت حوالي 16 مليون درهم لدعم…

2021-12-28 / 10:51 مساءً
Photo of 76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

76 حالة جديدة بمتحورة “أوميكرون” في المغرب

2021-12-28 / 10:28 مساءً
Photo of صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

صادم…انتحار أستاذ جامعي بحي ياسمينة بخريبكة

2021-12-28 / 10:00 مساءً
Photo of ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

ميسور.. بتهمة النصب والإحتيال الحبس النافذ والغرامة لنصابين

2021-12-28 / 9:45 مساءً
Photo of لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800 ألف نسمة

لفتيت : المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 800…

2021-12-28 / 9:16 مساءً
Photo of المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان” و “الشيخ خليفة بن زايد”

المصادقة على قانونين حول مؤسستي “الشيخ زايد ابن سلطان”…

2021-12-28 / 9:05 مساءً
Photo of وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر كندوز

وفد عن وزارة العدل يحط الرحال بمركز جماعة بئر…

2021-12-28 / 8:58 مساءً

تعليق واحد

  1. حتى في اوروبا الكل يرفض خدمة العجائز، وهذا ليس من الانسانية طبعا
    اما بالنسبة لخدمة العجزة الذين قتلوا الاطفال فذلك شيء ثاني
    في المغرب خصااااااااص في الاطباء و الممرضين فكيف يصدر؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق