إسرائيل تتجه لاستقدام الممرضين من المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييلت شاكيد، اليوم الإثنين، أن حكومة بلادها تقوم باتصالات مع المغرب لإحضار عمال أجانب في مجال التمريض.

وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية في تصريحات أمام اللجنة البرلمانية المُكلفة بالعمال الأجانب في الكنيست، أن الحكومة تعمل على توظيف عاملين جدد في مجال التمريض إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة لإخضارهم من الخارج،

وأوضحت أنها بدأت “محادثات أولية” لجلب ممرضين من المغرب والتي تجاوبت معها حكومة الرباط، بالإضافة إلى الاتفاق على جلب 2000 عامل في مجال الرعاية التمريضية في دور كبار السن من نيبال في المستقبل القريب.

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