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وزير الصحة: دخول أول مصابة بأوميكرون لقسم الإنعاش

2021-12-29 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن دخول سيدة مصابة بمتحور أوميكرون إلى قسم الانعاش والعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.

وذكر ايت الطالب، خلال استضافته بالنشرة الإخبارية المسائية في القناة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، أن الحالة المعنية غير ملقحة بالجرعة الثالثة.

ونبه وزير الصحة على أن أوميكرون وإن كان أقل إماتة، إلا أنه يسرع الإصابة ويزيد من عدد الحالات التي تصل إلى قسم الإنعاش.

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