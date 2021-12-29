هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب ، فيما يتعلق الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس ،إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل – 1977- ، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين ، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة .

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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