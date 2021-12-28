تسجيل 1184 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1148 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 957594 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14837 .

كما تم التأكد من 359 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 938479.

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