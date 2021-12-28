كادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس جماعة ترابية
عبد الوافي لفتيت

لفتيت يستعرض أهداف برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية

2021-12-28 / 3:48 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم رصد 50 مليار درهم لتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه قد سطرت لهذا البرنامج 3 أهداف استراتيجية تتمثل في فك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والقروية من خلال انشاء الطرق والمسالك والمعابر بهدف تحسين مستوى عيشهم والاستفادة على قدم المساواة من الفرص و الموارد الطبيعية واللقتصادية.

ويتمثل الهدف الثاني في تعميم وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الاساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم.

ثم ثالثا، توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمتاطق القروية والجبلية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة. وفق الوزير

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بحضور مزور وآيت الطالب..توقيع بروتوكول اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية

بحضور مزور وآيت الطالب..توقيع بروتوكول اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي…

2021-12-28 / 5:35 مساءً
Photo of مليونين و800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

مليونين و800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح…

2021-12-28 / 5:24 مساءً
Photo of تسجيل 1184 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1184 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-28 / 4:43 مساءً
Photo of وجدة .. طلبة ENCG يفجرون فضيحة تحرش جنسي مقابل النقط والجامعة تفتح تحقيقا

وجدة .. طلبة ENCG يفجرون فضيحة تحرش جنسي مقابل…

2021-12-28 / 4:13 مساءً
Photo of لفتيت: رصد 50 مليار درهم لتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية

لفتيت: رصد 50 مليار درهم لتنزيل برنامج تقليص الفوارق…

2021-12-28 / 3:40 مساءً
Photo of طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

2021-12-28 / 3:26 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط

تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط

2021-12-28 / 2:33 مساءً
Photo of جدل قضائي بعد إصدار حكم استعجالي لصالح “أمانديس” في ملف لا يزال رائجا في قضاء الموضوع

جدل قضائي بعد إصدار حكم استعجالي لصالح “أمانديس” في…

2021-12-28 / 2:15 مساءً
Photo of عملية “رعاية ” : قافلة طبية خاصة بصحة الأم والطفل تحط الرحال بإقليم بولمان

عملية “رعاية ” : قافلة طبية خاصة بصحة الأم…

2021-12-28 / 1:58 مساءً
Photo of أكادير : ” المزاجية ” تطبع مراقبة الحانات والمطاعم

أكادير : ” المزاجية ” تطبع مراقبة الحانات والمطاعم

2021-12-28 / 1:37 مساءً

تعليق واحد

  1. والله يهديكم آآآديياولنا: راه الدنيا أيام قصيييييرة ، تنقضي كسرعة البرق…عطيو للفقراء..على الأقل الملايير التي تُنهب وتضيع في جيوب من هم في غِنى تام عنها…عطيوها للبؤساء..أنقذو أنفسكم من نار الآخرة التي لامفر منها..لمن يضيع الأمانات..ديرو بحال دول الغرب، لائكيين لكن إنسانيين..لايضيعون آلاف الملايير..لإشباع جشع شيطاني لا يحده إلا القبر وبداية حساب أبدي لايطاق..أتمنى أن تفكرو جيدا..بعد أن تقولو سبع مرات: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم..ولاتنصتو للشيطان الرجيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق