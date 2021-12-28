طرفاية : نفوق حوت ضخم بشاطئ “اخفنير “

2021-12-28 / 3:26 مساءً
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هبة بريس: اشعبان لحبيب

أفادت مصادر خاصة ل هبة بريس، أن شاطئ جماعة أخفنير شمال مدينة طرفاية، بحوالي 100 كيلومتر شهد حالة فريدة، وذلك عندما سجلت نفوق حوت غير بعيد عن مركز الجماعة المذكورة، حيث عثر مواطنون صدفة عليه ليبلغوا الجهات المختصة التي حضرت لعين المكان.

وحسب مصادر الجريدة، فيقدر طول الحوت الذي يعد من أضخم أنواع الحيتان، فيما يصل وزنه لزهاء أربعة أطنان، إذ تفاجأ زوار الشاطئ بنفوقه بالمنطقة، وهم الذين لم يعتادوا مصادفته، إلا دخل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن جانب آخر وفور وصولها، أقدمت الجهات المختصة على نقل الحوت النافق، في انتظار التخلص منه طبقا للإجراءات المعمول بها، والمستمدة من القوانين البيئية حفاظا على سلامة وصحة الساكنة.

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