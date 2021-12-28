الرئيس الغيني لمنتخب بلاده: إما أن تعودوا بكأس أفريقيا أو تعيدوا الأموال التي أنفقناها عليكم

هبة بريس - وكالات

خيًر الرئيس الغيني العقيد مامادو دومبويا، منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الإفريقية بين العودة بالكأس أو إعادة الأموال التي تم إنفاقها عليهم في فترة الإعداد.

وحسب موقع أفريكا فوت يونايتد، أكد مامادو لمنتخب بلاده ضرورة العودة بكأس الأمم الإفريقية، متوعدا أنه وفي حالة عدم عودتهم سيكون عليهم أن يعيدوا الاموال التي تم إنفاقها عليهم، قائلا: “عودوا بكأس الامم الإفريقية أو أعيدوا الأموال التي تم استثمارها فيكم”.

تأكيدات الرئيس الغيني جاءت مساء أمس الإثنين، أثناء حفل أقيم في القصر الرئاسي في كوناكري، سلم خلاله مامادو علم البلاد إلى المنتخب الغيني، في إشارة دعم البلاد بكاملها للمنتخب الوطني في البطولة الإفريقية.

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