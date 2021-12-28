الديفا سميرة سعيد تتألق في “الوقت الحلو”

2021-12-28 / 2:20 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الديفا سميرة سعيد عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الإذاعات العربية أغنيتها الجديدة، “الوقت الحلو” وهي الخامسة من بين أغنيات ألبومها “إنسان آلي”.

“الوقت الحلو” كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

وكانت الديفا قد طرحت 4 أغاني سابقا و هي”بحب معاك”، “متاهة”، “الساعة اتنين بالليل” و ” Mon Chéri “.

وينتظر أن تطرح الفنانة المغربية سميرة سعيد عملين باللهجة المغربية، أحدهما سوف يجمعها بالفنان “رضوان الأسمر”.

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