بدءا من 2022.. جماعة أكادير تعلن مجانية مواقف السيارات
هبة بريس - أكادير
أصدرت جماعة أكادير، قرارا يقضي بمجانية مرابد ومواقف السيارات التابعة للجماعة ابتداء من 31 دجنبر 2021 إلى إشعار آخر.
وحسب بلاغ للجماعة، فيأتي هذا القرار بعد انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير مع نائل الصفقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذه المرفق الهامة، وذلك عن طريق نهج أسلوب التخصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة فيها.
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22 تعليقات
هذا التطبيق يجب ان يطبق على جميع مواقف السيارات بالمغرب..
يعم جميع مواقف السيارات بالمغرب وليس مدينة أكادير الوحيدة الموجودة في المغرب هههههههههههه.
لأن السيد اخنوش ولد أكادير ..لهذا هو يعطي أهمية كبيرة لهذه المدينة … جميع القطاعات يهتم بها ماعدا النواحي الشمالية الشرقية فهي مهملة جدآ…ما هذه العنصرية. …
يجب العناية بجميع مدن المملكة المغربية من طنجة إلى كويرة نحن مغرب واحد يجمعنا شعار واحد (الله الوطن الملك) فهذا يجب على السيد اخنوش ان يعم به المغرب مواقف السيارات المجانية الكل متضرر بالجائحة…
نحن ليسوا حاسدين لهذا المدينة أكادير فهى مبادرة طيبة…ولكن يجب مراعاة المدن الأخرى ….
فرار مهم جدا… نتمنى أن تخذو حذوه جهة طنجة أصيلة تطوان… اصحاب الجيلي واغلبهم شمكارة منعدمي الضمير والاخلاق يعيثون فسادا في كل الأماكن…!!!!
في نظري ان يتم هذآ القرار على جميع مواقف السيارات المجانية بالمغرب ويستفيد منه الكل….
ولكن بشرط على ساكنة أكادير أن تقوم بالحد من المواقف السيارات برفض اي أداء اي ثمن مهما كان. …..
ولكن للاسف الشديد الذين كانوا يتمعشون من هذه المواقف السيارات ليس لهم وظيفة رسمية تساعدهم على المعيشية الصعبة الراهنة.ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسن مبادرة طيبة ولكن المرجوا ان تعم الفائدة على جميع أنحاء المملكة المغربية المجانية المواقف السيارات بالمغرب..ولكن يجب محاربة الكادريانات حتى لآ تعم الفوضى والخلافات….
وهل سيكون تعويضات لهؤلاء حراس مواقف السيارات المجانية من طرف الحكومة…..
يجب على الحكومة أن تضع كاميرات المراقبة في هذه الأماكن المواقف السيارات المجانية لكي لاتعم الفوضى…
أنا موافقة على هذا القرار الصائب ولكن على جميع مواقف السيارات المجانية بالمغرب ويستفيد منه الكل…
يجب ان تكون مجهزة بكاميرات المراقبة لحماية المواطن المغربي …فهو قرار صائب قامت به جماعة أكادير بمواقف السيارات المجانية….
هذه مجرد تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقط …ولكن سيرجع الأمر كما كان عليه في الأول .الاداء وليس بالمجان هههههههههههه.
أظن أنه قرار مؤقت فقط.. لأننا نعيش هذه الوضعية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا في الاقتصاد ولكن عند انتهاء الأزمة الإقتصادية سيرجع الأمر كما كان عليه في الأول هههههههههههه.
ولكن هذه مبادرة جميلة جدا وللاسف الشديد كيف ستتصرفون مع أصحاب الجيليات الصفراء هههههههههههه.
إنها مدة وجيزة فقط بعد انتهاء الأزمة الإقتصادية سيرجع الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه. ترقبوا الصدمة الصاروخية في ارتفاع الثمن للمواقف السيارات ليس بالمجان هههههههههههه.
ربما من وراء ذالك خطة طاكتيكية في انتظارنا هههههههههههه.
اتمناه لمدينتي ان تكون موافق السيارات المجانية.. انا في مدينة صغيرة جدآ هههههههههههه.