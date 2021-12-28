بدءا من 2022.. جماعة أكادير تعلن مجانية مواقف السيارات

2021-12-28 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس - أكادير

أصدرت جماعة أكادير، قرارا يقضي بمجانية مرابد ومواقف السيارات التابعة للجماعة ابتداء من 31 دجنبر 2021 إلى إشعار آخر.

وحسب بلاغ للجماعة، فيأتي هذا القرار بعد انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بجماعة أكادير مع نائل الصفقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذه المرفق الهامة، وذلك عن طريق نهج أسلوب التخصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للمشاركة فيها.

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