بنسعيد: “عدد كبير من دور الشباب ليست في المستوى المطلوب”
أوضح محمد بنسعيد وزير الشباب و التواصل و الثقافة أن وضعية دور الشباب في بلادنا ليست في المستوى المطلوب حاليا و لا تقدم الأدوار الكافية و المرغوبة للشباب.
بنسعيد و خلال مداخلة له بالغرفة الأولى للبرلمان، أكد أن عددا من دور الشباب مغلقة لأسباب عدة، أبرزها غياب العنصر البشري و التجهيزات اللوجيستيكية الكافية و الكفيلة بتحقيق الأهداف و البرامج المسطرة.
و شدد وزير الشباب و التواصل و الثقافة على أن الوضعية الحالية لعدد كبير من دور الشباب لا ترقى لمستوى التطلعات و هو ما تعكف الوزارة على إيجاد حلول له عبر توقيع عدد من الاتفاقيات و توفير السيولة المادية لتحقيق ذلك.
و نوه الوزير السالف الذكر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر المشرفة على هاته الدور بالرغم من الإكراهات و المشاكل التي تتخبط فيها، و هو ما دفع الوزارة لإعادة النظر في عدد من النقاط المتضمنة في الملف المطلبي للفئات العاملة بدور الشباب.
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اسباب ذلك هو الجمعيات خاصة الرياضية الثورية التي تبحث عن الريع والمنحة والدها دون بدل اي جهد علما ان ما تحققه من أموال يوزع على المسؤولين في ادارات لها علاقات بها