بنسعيد: “عدد كبير من دور الشباب ليست في المستوى المطلوب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح محمد بنسعيد وزير الشباب و التواصل و الثقافة أن وضعية دور الشباب في بلادنا ليست في المستوى المطلوب حاليا و لا تقدم الأدوار الكافية و المرغوبة للشباب.

بنسعيد و خلال مداخلة له بالغرفة الأولى للبرلمان، أكد أن عددا من دور الشباب مغلقة لأسباب عدة، أبرزها غياب العنصر البشري و التجهيزات اللوجيستيكية الكافية و الكفيلة بتحقيق الأهداف و البرامج المسطرة.

و شدد وزير الشباب و التواصل و الثقافة على أن الوضعية الحالية لعدد كبير من دور الشباب لا ترقى لمستوى التطلعات و هو ما تعكف الوزارة على إيجاد حلول له عبر توقيع عدد من الاتفاقيات و توفير السيولة المادية لتحقيق ذلك.

و نوه الوزير السالف الذكر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطر المشرفة على هاته الدور بالرغم من الإكراهات و المشاكل التي تتخبط فيها، و هو ما دفع الوزارة لإعادة النظر في عدد من النقاط المتضمنة في الملف المطلبي للفئات العاملة بدور الشباب.

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