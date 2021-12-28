بريطانيا: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة

2021-12-28 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون تمثل 90% من الإصابات في بريطانيا.

وحسب تصريحات نقلتها “رويترز”، قال جاويد: “متغير أوميكرون شديد العدوى يمثل الآن حوالي 90% من الحالات في جميع أنحاء إنجلترا”، مناشدا المواطنين الاحتفال بالعام الجديد بحذر.

ومع ذلك استبعد وزير الصحة البريطاني أن تقوم الحكومة البريطانية بفرض قيود جديدة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون قبل نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أن الوزراء لن يتخذوا أي إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في الأيام المقبلة.

وقال: “لن يكون هناك مزيد من الإجراءات قبل العام الجديد، وسنرى بعد ذلك ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات”.

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