فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

فرنسا: إعادة فرض الكمامات بالشوارع وتطبيق العمل عن بعد

2021-12-28 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدرت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، قرارات جديدة لتشديد قيود مواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الشوارع.

وقال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، عقب اجتماع مجلس دفاعي مخصص للأزمة الصحية ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه تقرر إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع، وتقليص حجم التجمعات واستبعد فرض حظر تجول ليلة رأس السنة.

وطالب رئيس وزراء فرنسا، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة، مطالبا الشركات تطبيق العمل عن بعد لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وأعلن منع التجمعات في الاماكن المغلقة، التي يتخطى عدد المشاركين فيها 2000 شخص والتجمعات في الخارج التي تتخطى 5000 شخص.

وفي وقت سابق، سجلت فرنسا، أكثر من 100 ألف إصابة بـ فيروس كورونا، في يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعقد متحور أوميكرون جهود باريس لدرء إغلاق جديد.

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‫19 تعليقات

  1. نحن كمغاربة لانفهم التعامل مع هذه الإجراءات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا.على العلم أنها مصلحة العالم لحمايته من الفيروس كورونا….

  3. الكمامة فهي تحرص من انتشار الوباء كوفيد 19 كورونا. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس كوفيد 19 واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا…

  8. ليست هناك دوافع مخصصة للأزمة الصحية وإنما هي مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله من أجل مصلحتهم التجارية لمبيعات التلقيحات هههههههههههه.

  10. اجيوا نشوفوا المغرب عندنا … أسواق ممتلئة متاجر…حافلات وووووووو حدث ولا حرج…لا كمامة ولاغيرها…يجب تطبيقها على العالم هههههههههههه.

  14. هل الرئيس الفرنسي تلقى الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة هههههههههههه ليفرض هذآ القرار إرتداء الكمامة مفروضة على شعبه…….

  15. الآن يطبق على الشعب الفرنسي انتظروا قريبا المغرب هههههههه.كما يقال المثل المغربي (لدارغنو منو يدير منوههههههه.)

  16. المشكل الكبير هو أن العالم سيرجع الى الحجر الصحي مرة أخرى وإلى الصفر لأنهم اهملوا الإجراءات اللازمة الوقائية ضد كوفيد 19 كورونا وهاهي النتيجة…..

  17. حسبي الله ونعم الوكيل في هذآ الاهمال والتهور وأخذ المسألة بالاستهزاء وهاهي النتيجة التي وصلنا إليها … الرجوع إلى الصفر مرة أخرى…

  18. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا أصلا لم استعمل الكمامة أبدا والحمد لله لم أصيب بأي فيروس.. لم افهم هذه الدول العالم إلى أي حد يريدون ان يصلوا هههههههههههه.

  19. الكل اجباري ومفروض (اللقاحات هههههههه وجواز التلقيح وووووو. الكمامة مفروضة ووو ) إنها عبودية واستغلالية وسيطرة وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم…)

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