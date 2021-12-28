فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

فرنسا: إعادة فرض الكمامات بالشوارع وتطبيق العمل عن بعد

2021-12-28 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدرت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، قرارات جديدة لتشديد قيود مواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى إعادة فرض ارتداء الكمامات في الشوارع.

وقال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، عقب اجتماع مجلس دفاعي مخصص للأزمة الصحية ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه تقرر إعادة فرض وضع الكمامات في الشوارع، وتقليص حجم التجمعات واستبعد فرض حظر تجول ليلة رأس السنة.

وطالب رئيس وزراء فرنسا، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة، مطالبا الشركات تطبيق العمل عن بعد لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وأعلن منع التجمعات في الاماكن المغلقة، التي يتخطى عدد المشاركين فيها 2000 شخص والتجمعات في الخارج التي تتخطى 5000 شخص.

وفي وقت سابق، سجلت فرنسا، أكثر من 100 ألف إصابة بـ فيروس كورونا، في يوم واحد، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وتضاعفت حالات دخول المستشفيات خلال الشهر الماضي، حيث يعقد متحور أوميكرون جهود باريس لدرء إغلاق جديد.

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