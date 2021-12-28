بالفيديو: عبير العابد تضيف لمسة عصرية على أغنية “العطار”

2021-12-28 / 9:15 صباحًا
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نجلاء مزيان : هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية عبير العابد عملها الجديد تحت عنوان “العطار”، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

واختارت العابد إعادة أداء “العطار” التي تعود في الأصل للفنان المغربي “ألبير سويسة”، حيت تعتبر هذه القطعة الموسيقية من خالدات الأغنية المغربية.

و ظهرت اللمسة الفنية لخريجة برنامج “جوت تالنت” من خلال استعمالها آلة القيثارة (Guitar)، إلى جانب آلات إلكترونية أخرى، الشيء الذي أضاف إليها جمالية فريدة بعد أن كانت الأغنية الأصلية تعتمد على آلات تقليدية كالعود والكمان.

عبير العابد هي خريجة المعهد الوطني للموسيقى بطنجة، تمكنت من تعلم عدة أدوات موسيقية إلى جانب الصولفيج، كما أشاد الكثيرون بقدراتها الصوتية وتمكنها من أداء ألوان مختلفة من الإيقاعات المغربية والعالمية.

ومن المنتظر أن تطرح عبير العابد مجموعة من الأغاني، حيث تعكف منذ سنتين على التحضير لعدة أعمال فنية قالت “أنها ستكون مفاجأة لجمهورها”، وستكون انطلاقة جديدة في مشوارها الفني.

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