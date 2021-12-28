ميلاد تنسيقية “برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت”

2021-12-28 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس - الرشيدية

بمدينة الرشيدية انعقد الإثنين 27 دجنبر الجاري اجتماعا تنسيقيا حضره عدد من برلمانيين وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت.

وحسب ماجاء في تدوينة نشرها المستشار البرلماني عدي ويحيى في صفحته الرسمية على الفايسبوك، فقد خصص هذا الإجتماع التنسيقي لبلورة آليات العمل المشترك وتجميع وتنسيق الجهود لبناء قوة ترافعية منسجمة وموحدة لدى مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية والجهوية ذات الصلة بالتنمية الجهوية المنشودة.

وخلص هذا الاجتماع حسب نفس التدوينة إلى “الاتفاق على اعتبار هذا الاجتماع بمثابة ميلاد لتنسيقية “برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت”، منبثقة عن جميع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه.

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تعليق واحد

  1. في نظري هذا الميلاد ينبغي ان يعطي اكله و يتجسد في جلب مشاريع للجهة…ويعمل على تذويب الصراعات السياسوية الضيقة…

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