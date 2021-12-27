الامن يشنّ حملة أمنية ضد “الشيشا” بفاس

هبة بريس - خالد العروسي

شنت عناصر المنطقة الامنية دار دبيبغ، مساء اليوم الاثنين، حملة شرسة على المقاهي التي تقدم لزبنائها خدمة تدخين الشيشة بنكهات مختلفة ، وذلك على مستوى حي النرجس التابع ترابيا لمقاطعة سايس بمدينة فاس

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فقد تمت عملية “الإغارة” على هذه المقاهى، من لدن عناصر الأمنية للمنطقة الثانية، بالزي المدني والزي الرسمي، يتقدمهم العميد الممتاز الشجاع، فيما حلت بعين المكان سيارات أمنية (سطافيط) نُقل على متنها الموقوفون إلى مخفر الشرطة من أجل إنجاز محاضر لهم في الموضوع.

.

واشارت ذات المصادر الى انه جرى إغلاق العديد من المقاهى، و

صادرت العناصر الأمنية، خلال هذه العملية، عشرات من “المعسل” و قنينات النارجيلة (الشيشة)، فضلا عن توقيف فتيات و شبان كانوا يدخنون “الشيشة” بهذه المقاهي.

وجاءت هذه العملية بعد إنذارات سابقة، وعلى إثر توصل السلطات المحلية بشكايات حول هذه المقاهي؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها. تضيف ذات المصادر

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0