الوزيرة بنعلي تكشف آخر تطورات مصفاة “سامير”

هبة بريس _ اقتصاد

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة “سامير” في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.

وأكدت بنعلي خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.

وأضافت أن الشركة حافظت، أيضا، للمستخدمين على خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.

وردا على مطالب باستغلال أملاك الشركة، أشارت الوزيرة إلى أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف لكونه ما يزال بيد الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس الاطار ؛ قال لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس “الشبيبة التجمعية ” نحن في مؤسسة تشريعية ينبغي أن نحترم جميع المؤسسات في بلادنا ومنها القضاء، والمزايدة في ملف لاسامير ليست في صالح أي أحد”.

وزاد ” ما هو في صالح البلاد هو أن نتعاون جميعا لإيجاد حل لملف لاسامير لذلك كفى من المزايدات، لأن هناك مواضيع أخرى تستحق الاهتمام وهي كثيرة”.

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