الوزيرة بنعلي تكشف آخر تطورات مصفاة “سامير”

2021-12-27 / 11:05 مساءً
0
هبة بريس _ اقتصاد

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة “سامير” في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.

وأكدت بنعلي خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.

وأضافت أن الشركة حافظت، أيضا، للمستخدمين على خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.

وردا على مطالب باستغلال أملاك الشركة، أشارت الوزيرة إلى أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف لكونه ما يزال بيد الجهات القضائية المختصة.

وفي نفس الاطار ؛ قال لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس “الشبيبة التجمعية ” نحن في مؤسسة تشريعية ينبغي أن نحترم جميع المؤسسات في بلادنا ومنها القضاء، والمزايدة في ملف لاسامير ليست في صالح أي أحد”.

وزاد ” ما هو في صالح البلاد هو أن نتعاون جميعا لإيجاد حل لملف لاسامير لذلك كفى من المزايدات، لأن هناك مواضيع أخرى تستحق الاهتمام وهي كثيرة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابتدائية الرباط تقررتأجيل جلسة محاكمة أستاذين من حاملي الشهادات

ابتدائية الرباط تقررتأجيل جلسة محاكمة أستاذين من حاملي الشهادات

2021-12-27 / 11:42 مساءً
Photo of الامن يشنّ حملة أمنية ضد “الشيشا” بفاس

الامن يشنّ حملة أمنية ضد “الشيشا” بفاس

2021-12-27 / 11:28 مساءً
Photo of بنعلي : لتدبير النفايات المنزلية سيتم استثمار حوالي 21 مليار درهم

بنعلي : لتدبير النفايات المنزلية سيتم استثمار حوالي 21…

2021-12-27 / 10:28 مساءً
Photo of احتفال مبهر باليوم الوطني للمغرب ب”إكسبو دبي 2020″

احتفال مبهر باليوم الوطني للمغرب ب”إكسبو دبي 2020″

2021-12-26 / 7:39 مساءً
Photo of تسجيل 532 إصابة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 532 إصابة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2021-12-26 / 5:45 مساءً
Photo of السلطات تباشر فرض جوز التلقيح على مهني الصيد البحري بميناء العيون

السلطات تباشر فرض جوز التلقيح على مهني الصيد البحري…

2021-12-26 / 4:36 مساءً
Photo of انطلاق الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمملكة المغربية بمعرض “إكسبو 2020 دبي”

انطلاق الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمملكة المغربية بمعرض “إكسبو…

2021-12-26 / 10:04 صباحًا
Photo of ولي عهد أبو ظبي يستقبل أخنوش مبعوثا خاصا من الملك محمد السادس

ولي عهد أبو ظبي يستقبل أخنوش مبعوثا خاصا من…

2021-12-25 / 10:27 مساءً
Photo of تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام

تقرير: انتحار 3 ضباط في “الموساد” خلال عام

2021-12-25 / 6:49 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات يسجل عدة ملاحظات في المصاريف السنوية للأحزاب

المجلس الأعلى للحسابات يسجل عدة ملاحظات في المصاريف السنوية…

2021-12-24 / 6:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق