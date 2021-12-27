رئيس مجلس النواب يقلص عدد الحضور بسبب “أوميكرون”

هبة بريس _ الرباط

توصل، رؤساء الفرق بالبرلمان بقرار تقليص الحضور بجلسات المجلس ، حيث سيقتصر العدد على 109 نائب برلماني من أصل 395 نائبا.

وتوصل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى، أغلبية ومعارضة، بمراسلة، تخبرهم بهذا القرار، وتعلمهم أن العدد سيكون حسب التمثيلية لكل فريق أو مجموعة نيابية.

ويهم قرار تقليص عدد الحاضرين، الجلسات العامة وكذلك أشغال اللجان الدائمة، وسيكون القرار ساري المفعول ابتداء من يوم الاثنين 27 دجنبر وذلك إلى غاية إشعار آخر.

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