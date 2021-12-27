تطوان ..السلطات تهدم منازل عشوائية بنيت بطريقة غير قانونية (صور)

2021-12-27 / 8:43 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدمت السلطات المحلية بمدينة تطوان ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 27 دجنبر ، على هدم منازل “عشوائية ” بنيت بطريقة غير قانونية .

وبحسب مصادر”هبة بريس ” فقد أشرف باشا المدينة رفقة أفراد من القوات العمومية على هدم المنازل في عدد من الأحياء بمدينة تطوان والتي شهدت تناسل منازل بنيت بشكل عشوائي خلال فترة الانتخابات الماضية .

وبحسب المصادر ذاتها فقد همت عملية الهدم 13 منزلا في أحياء تمودة وكرة السبع اضافة الى سيدي البهروري واللوزيين وسمسة .

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تعليق واحد

  1. ولماذا تهدم البنايات التي تقوم بها الولايات والعمالات بطرق غير شرعية ولا مشروعة باستعمالها تغولها السلطوي واستبدادها فاين هو وزير الداخلية

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