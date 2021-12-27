بحضور أخنوش ..أسماء لمنور تمثل المغرب في expo2020 dubai

نجلاء مزيان : هبة بريس

ظفرت الفنانة المغربية، ذات الصوت الشجي والصيت العربي اللامع، أسما لمنور بشرف تمثيل المملكة المغربية في حفل اليوم الوطني المغربي ب expo2020 dubai .

وتابع عدد من الشخصيات الوازنة على الصعيدين الوطني والعربي، هذا الحدث العالمي البارز، الذي يحتفي في كل يوم من نسخته، بدولة من دول العالم، إذ زامن يوم 26 دجنبر، اليوم الوطني المغربي، حيث تألقت وأبدعت الديفا أسماء المنور .

وتماهى كل الحاضرين، مع تألق الفنانة أسماء المنور، التي اتحفت الحضور بباقة من ألمع أعمالها الفنية، فيما لم تفتها الفرصة لتحية دولة الإمارات على دعمها الدائم للمغرب ووحدته الترابية وسيادته على صحراءه، حيث تغنت ب (نداء الحسن) في لحظات وطنية حماسية ستبقى خالدة.

ولم يقتصر إبهار أسما للحضور، على صوتها وآدائها المميزين، حيث امتد فنها إلى زيها التقليدي المغربي البديع، لتنجح بامتياز كونها سفيرة للملكة في هذا الحدث المتميز.

و يُشار إلى أن هذا اليوم الوطني، عرف استقبال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش بدولة الامارات العربية المتحدة، من طرف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي .

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