إقامة مزرعة أسماك مغربية قرب الجزر الجعفرية المحتلة..الحكومة الإسبانية ترد رسميا

2021-12-27 / 8:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في جواب لها بالبرلمان اعتبرت الحكومة الاسبانية ان اقامة شركة مغربية لمزرعة اسماك على بعد 700 متر من الجزر الحعفرية الواقعة بين مليلية والناظور لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي..

الجواب كان موجها لبرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا موجها للحكومة الإسبانية في البرلمان حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب ينتهك الحدود البحرية .

وكانت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية قد كشفت سابقا إن المغرب طرح مناقصة لإنشاء مزرعتين جديدتين لتربية الأسماك، بمياه البحر الأبيض المتوسط، وبالضبط في منطقة بحرية تمر منها بواخر خط مليلية – ألميريا، وتبعد عن سواحل الثغر المحتل بحوالي 1,8 كيلومتر.

وسبق لوسائل إعلام إسبانية أن كشفت عن توجيه وزارة الخارجية الإسبانية، رسالة إلى السلطات المغربية، عبرت فيها عن احتجاجها عن إنشاء مزرعة سمكية مياه بحرية بالقرب من الجزر الجعفرية المحتلة، التي تبعد عن سواحل إقليم الناظور بحوالي 3 كيلومترات.

ونقلت صحيفة “إلباييس” أن المذكرة الاحتجاجية، سلمت الأسبوع الماضي، إلى القائم بأعمال السفارة المغربية في مدريد، وفريد أولحاج، ودافعت فيها الخارجية الإسبانية عن سيادتها على تلك المياه، ونبهت خلالها إلى ما أسمته بالمخاطر، التي يمكن أن تعترض الأمن البحري، والثروة السمكية هناك.

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