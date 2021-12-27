الناظور ..رجل أمن ينقذ شابا من محاولة انتحار على سطح عمارة

هبة بريس : وجدة

شهدت مدينة الناظور بعد زوال اليوم الاثنين 27 دجنبر الجاري، محاولة شاب للانتحار عبر رمي نفسه من سطح عمارة مكونة من 06 طوابق.

وعرف الحادث استنفارا أمنيا، حيث أقدم شاب في عقده الثالث، على الصعود إلى سطح عمارة تجارية بحي لعري الشيخ في الناظور، قبل أن يشرع في الصراخ مهددا الانتحار، و في حالة هستيرية يفترض أنها ناتجة عن تناول الأقراص المهلوسة.

وتمكنت ممرضة بمعية متطوعين و رجل أمن، من إنقاذ الشاب بعدما دخلوا معه في حوار لاقناعه العدول عن محاولة الانتحار، حيث تمكن الشرطي من دفعه وجره بعيدا عن حافة السطح.

إلى ذلك، قامت سيارة اسعاف تابعة للوقاية المدنية بنقله إلى المستشفى الحسني من أجل تلقي العلاجات الضرورية في انتظار إحالته على الشرطة لفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

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