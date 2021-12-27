حماة المال العام يحذرون من استمرار نهب المال العام

هبة بريس _ الرباط

حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من خطورة تفشي الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع وتأثيره على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني.

واستنكر المكتب من ، استمرار الإفلات من العقاب في ظل تنامي الفساد ونهب المال العام،

وعبرت ذات الجهة عن استغرابها من” سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته”.

واعلن المكتب تخوفه “ من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”، مطالبا بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وبإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.

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