شباب يقودون مبادرة لتنظيف دروب وأزقة بعض أحياء أكادير

هبة بريس _ الرباط

نظم فضاء المتطوعين بمدينة أگادير مبادرة تطوعية شبابية ضمت فعاليات من المجتمع المدني وبإشراف جماعة أگادير،

تمثلت في القيام بحملات نظافة همت مجموعة من أزقة ودروب حي تالبرجت وصباغة بعض الأرصفة .

وتعد هذه المبادرة الشبابية ثمرة شراكة بين الجماعة الحضرية لأگادير وعدد من جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، والتي تنشط في مجالات عدة منها الثقافية والرياضية والبيئية وغيرها، كما أن فضاء المتطوعين الذي تشرف عليه جماعة أگادير ، يعمل على استثمار الطاقات الشابة والجمعوية خدمة للصالح العام في المدينة.

وفي الصدد قال عبد اللطيف وحمان، الكاتب العام لجمعية شباب تالبرجت الثقافية والرياضية أن هذه المبادرة هي نتيجة لتنسيق فضاء المتطوعين الذي تشرف عليه جماعة اگادير مع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة.

وأضاف واحمان في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، أن هذه المبادرة شكلت بالنسبة لجمعية شباب تالبرجت الثقافية والرياضية، مناسبة تطوعية مهمة لشباب وأعضاء الجمعية، للمساهمة في تحسين جمالية ورونق حي تالبرجت.

ولفت المتحدث ذاته، إلى كون الساكنة تلقت هذه المبادرة باستحسان وتفاعل كبير، ومن شأن العمل التطوعي أن يساهم في الرقي بالحي والعيش المشترك في مدينة سياحية بامتياز، والعمل التطوعي مدخل اساسي من المداخل التي ستساهم في تنمية المدينة في كل الواجهات.

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