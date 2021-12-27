أكثر المواقع شعبية في 2021.. أخيرا “غوغل” يفقد الصدارة

هبة بريس _ وكالات

فقد موقع البحث الشهير “غوغل” مركزه الأول، كأكثر مواقع الويب شهرة في العالم في عام 2021، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا هيل”، الاثنين.

ونجح موقع “تيك توك” في إزاحة عملاق التكنولوجيا، ودفعه إلى المركز الثاني، باعتباره أكثر المواقع شعبية في العالم في عام 2021، وفقا لما نقل الموقع عن شركة الأمن السيبراني “كلاود فلير”.

يأتي هذا بعد عام من احتلال موقع “تيك توك” الذي يستخدمه في الغالب المراهقون والشباب، المركز السابع، في عام 2020، حيث كان غوغل في المركز الأول، “ما يجعل إنجاز الوصول إلى المركز الأول بالقفز ستة مراكز أمرا جديرا بالملاحظة”، بحسب الصحيفة.

كان موقع “تيك توك” قد حقق رقما قياسيا جديدا في سبتمبر الماضي، بوصوله إلى مليار مستخدم.

ونقلت الصحيفة المراكز العشرة الأولى للمواقع الأكثر شعبية في عام 2021، وكان ترتيبها كالتالي:

تيك توك

متصفح غوغل

فيسبوك

مايكروسوفت

أبل

أمازون

نتفليكس

يوتيوب

تويتر

واتساب

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