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توقيف 6 أشخاص اعتدوا على “مخازنية” بمنشأة تابعة لـOCP

2021-12-27 / 7:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفضت الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر تابعة لمركز التشخيص القضائي بالفقيه بنصالح، إلى توقيف 6 أشخاص من بين 10 متورطين في الاعتداء الجسدي بالأسلحة البيضاء على عنصرين من القوات المساعدة “مخازنية” وتجريدهما من زيهما الرسمي والاستيلاء على هاتفيهما الخاصين بمنجم منشأة الحلاسة التابع للمجمع الشريف للفوسفاط.

وقالت مصادر هبة بريس ان ملثمون قد تسللوا للمنجم، ليلة الخميس الجمعة، بغرض سرقة البنزين من إحدى الشاحنات، فاعتدوا بالأسلحة البيضاء على عنصرين من القوات المساعدة ” مخازنية” بمنشأة الحلاسة التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، فأصابوهما إصابات بمختلف أنحاء جسميهما، وجردوهما من ملابسهما (الزي الرسمي)، واستولوا على هاتفيهما النقالين، ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

واستنفرت الواقعة عناصر الدرك الملكي بالفقيه بنصالح بتنسيق مع درك حطان، حيث تم تتبع الهاتفين للاهتداء إلى عنصرين من العصابة يقيمان بمدينة وادي زم، قبل أن تسفر التحقيقات عن توقيف أربعة آخرين ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

كما قدمت لعنصري القوات المساعدة الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة.

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