إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بالرباط وسط استنكار مهني القطاع

هبة بريس - الرباط

أقدمت السلطات المحلية بمدينة الرباط، على إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بعد زيارات مفاجئة ومباغتة قامت بها الأخيرة، بسبب عدم احترام التدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها، إضافة إلى إغفال عملية مراقبة جواز التلقيح.

وتلقى أرباب المقاهي والمطاعم باستغراب كبير القرارات الصادرة عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، برئاسة الوالي محمد اليعقوبي، معتبرين أن قرارات المتخذة نزلت عليهم وعلى عمالهم كالصاعقة، وبالأخص خلال هذه الظرفية العصيبة التي تعرفها مجموعة من القطاعات وعلى رأٍها قطاع المطاعم والمقاهي .

هذا وعاينت جريدة ”هبة بريس” الإلكترونية، إغلاق مجموعة من المقاهي والمطاعم بالعاصمة الإدارية الرباط، بالإضافة إلى تشديدات خاصة بالمتاجر والإدارات العمومية .

ويشار أن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، سبق وأن عبر خلال اجتماع سابق له، عن رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح قصد ولوج فضاءات المقاهي و المطاعم معتبراً إياه ” قرارا عشوائيا وتعسفيا و لم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء”.

كما سبق لذات المكتب وأن دعا جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن إبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصيتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0