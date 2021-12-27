محلل سياسي : مبادرة الرئيس الموريتاني للوساطة بين المغرب والجزائى ستفشل

2021-12-27 / 6:22 مساءً
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هبة بريس_ اارباط

يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر، الاثنين، وفي جعبته مبادرة للتوسط بينها وبين الرباط، ومحاولة حل الخلافات القائمة بينهما.

في هذا الاطار قال حفيظ الزهري، الباحث المغربي المتخصص في الدراسات السياسية والدولية، إن “زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر زيارة عادية، تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأضاف الزهري أن “مبادرة الرئيس الموريتاني للوساطة ستفشل، نظرا للرفض الجزائري المطلق للمفاوضات بين البلدين”.

وأشار الزهري إلى “إمكانية أن تساهم هذه الزيارة في تلطيف أجواء التوتر بين الجانبين، وقد تليها زيارة أخرى إلى المغرب”_ يقول للحرة

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