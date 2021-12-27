سرقت صوره.. مصور صحافي فرنسي يقاضي وكالة الأنباء الجزائرية

هبة بريس - الرباط

في فضيحة جديدة من مسلسل فضائح وكالة الأنباء الجزائرية، قرر مصور صحفي فرنسي مقاضاة الوكالة المذكورة بتهمة السرقة.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد عمدت وكالة الأنباء الجزائرية سرقة صور للمصور الصحفي الفرنسي تتعلق بصحاري دول أجنبية ونسبها لانجازات فلاحية بصحاري في الجزائر.

وتعمدت الوكالة المذكورة، سرقة الصور المذكورة ونشرها على واجهتها ونسبها لانجازات دولة تبون الفلاحية للتغطية على فضائح وإخفاقات نظام العسكر.

هذا وتنضاف هذه الفضيحة الى فضائح الوكالة التي تتفنن كل مرة في سرقة إنجازات ونجاحات الغير ونسبها لها ولدولتها، وكذا في الترويج للأخبار الزائفة والكاذبة.

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