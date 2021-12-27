خالد ايت الطالب

وزير الصحة: احتمال حدوث انتكاسة وبائية ببلادنا يبقى واردا

2021-12-27 / 4:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على أن النظام الصّحي يتطلب التعامل باستعجالية التّدخل وإعداد الجاهزية لكلّ الاحتمالات بشكل حذِر واستباقي، تماشيا مع التّوجّهات الحكيمة للملك.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه أمام المدّ الوبائي الخطير الذي تشهده اليوم معظم دول العالم، خاصّة الموجة الخامسة بأوروبا، والظهور المُقلق لمتحوّر أومكرون بالقارة السمراء وتفشّيه السّريع خارج حدود القارة، فإنّ احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظّهور خاصة بالوسط العائلي وببعض المؤسّسات التعليمية.

وأضاف الوزير، أنه رغم تشديد الاحترازات، وبالرّغم من القرار الحاسم للسلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المملكة، فإنّ الوضع يفرض تعزيز التّدابير الاحترازية. يؤكد ايت الطالب

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