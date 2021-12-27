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أمن كلميم يوقف شخصا بحوزته كمية مهمة من المخدرات

2021-12-27 / 4:18 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكدت مصادر مأذونة ل هبة بريس، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة كليميم، قد تمكنت مساء أمس الأحد، من إنها نشاط تاجر مخدرات بعد توقيفه، و بحوزته مجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للترويج، وذلك بعد كمين أمني محكم بأحد أزقة مدينة كليميم.

هذا وقد أسفرت عملية التفتيش القانونية، التي خضع لها الموقوف الذي كان على متن دراجة نارية، عن حجز صفائح من مخدر الشيرا كانت بحوزته.

و بتنسيق مع النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث.

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