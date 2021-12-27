في الصورة : خالد ايت الطالب

آيت الطالب يبرر نقص الأطر الطبية بالمستشفيات: الخلل في جاذبية القطاع أو جاذبية الجهة

2021-12-27 / 3:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على النقص في الأطر الطبية الذي تعرفه عدد من المستشفيات بالمملكة.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، على أن العرض الصحي لا يمكن ملائمته إلا بخريطة صحية جهوية.

وتابع الوزير مخاطبا البرلمانيين بالقول “نتوما كتعرفو بلي كاين نقص فالموارد البشرية على المستوى الوطني.. هناك خلل في جاذبية القطاع أو جاذبية الجهة”، مشيرا الى أنه يتم العمل للخروج بقوانين “مغرية” لتحفيز القطاع العام.

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‫2 تعليقات

  1. الخلل الشریف كاین فی التسییر والتدبیر .كیف یعقل الدوله كتخسر میزانیه كبیره باش تكون طبیب فی النهایه كیشد دبلوم دیالو اویخوی البلاد تستافد منو دوله اخری مخسراتش علیه ولا سنتیم

  2. الحل السريع هو توظيف المتخرجين من الأطباء والممرضين في كل الاختصاصات التي تعرف طلبا متزايدا من ابناء المنطقة.

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