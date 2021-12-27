رشيد الوالي يكشف تفاصيل الوضع الصحي لنور الدين بكر
عقب إشاعة الوفاة التي طالت الفنان القدير نور الدين بكر أمس الأحد، نفى الفنان رشيد الوالي الخبر، مبرزا تفاصيل وضعه الصحي .
و في سياق متصل، اختار الوالي حسابه بموقع انستقرام، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي حرص متابعيه على طرحها، و التي تتعلق بالوضع الصحي ل”بكر” و كذا نوع المرض.
و كتب الوالي عبر نفس المنصة:”حرام اي كينشر خبر موت نور الدين بكر، الحمد لله لا زال على قيد الحياة، و اتصلت الان بحسن فولان اللي كان معاه لأنه لا يستطيع الكلام، هو في بيته مرض خبيث بالحنجرة”.
و تابع تدوينته قائلا :”و مع الأسف صحته تمنعه من تحمل الشيميو و من الصعب و هو على فراش المرض يسمع بخبر وفاته و الله عيب”.
و أضاف :”كما أنني آسف لم أكن أريد أن أجيب، البعض من يسألوني بطريقة أنه مهمل و يعاني العوز و هو أمر غير صحيح، الفنان له كرامته و المرض لا يختار”.
و اختتم قائلا :”و طبعا حب الجمهور و العناية يحتاجها كل إنسان، أتمنى لك أخي نور الدين بكر الشفاء و القوة لتحمل الألم، و أعتز ببداياتي معك سرب الحمام لم ينساه الجمهور و خاصة أنني كنت من المعجبين بفنه نحبك جميعا و كل المتابعين يسألون عنك”.
5 تعليقات
الأستاذ نور الدين بكر شافاه الله محبوب جدا عند عامة الجمهور المغربي وخاصته.نتمنى له الشفاء العاجل.
أللهم رب الناس اذهب بأسه واشفه انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يارب.
ودعناك في يد الله الذي لاتضيع ودائعه.
القدير هو الله عز وجل
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من ينشر الاخبار الزائفة والاشاعات الكاذبة ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. …الفان نورالدين بكر لازال على قيد الحياة آلله يطول في عمره يآرب..
اتقوا الله في الاشاعات الكاذبة ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم يا رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما امين يارب العالمين