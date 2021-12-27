عقار روسي يظهر فعاليته في علاج متحوري “دلتا” و “أوميكرون”

2021-12-27 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومجموعة “خيمرار” لتصنيع الأدوية أن عقار “أفيفافير” الروسي المضاد لكوفيد-19 أظهر فعالية عالية في علاج الإصابات بمتحوري “دلتا” و”أوميكرون”.

وقال بيان صدر عن صندوق الاستثمارات ومجموعة “خيمرار” اليوم الاثنين، إن “أفيفافير” (تسميته الدولية هي “فافيبيرافير”) يعالج بشكل فعال مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها “دلتا” و”أوميكرون”، إذ أنه يجعل الفيروس غير قادر على تكوين مقاومة لـ”فافيبيرافير” حتى مع تعرض الخلايا المصابة للعقار لفترة طويلة، وهو ما أثبتته الدراسات السريرية.

يذكر أن مجموعة “خيمرار” الروسية طورت وأنتجت “أفافيفير” بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة في يونيو 2020، كأول دواء مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا المستجد. وتم إثبات فعالية الدواء في اختبارات سريرية كاملة في روسيا شملت 460 مريضا تأكدت إصابتهم بكورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية قدرة الدواء على تخفيف الأعراض وتقليل مدة المرض إلى النصف، مقارنة بالعلاج التقليدي.

وتقوم روسيا بتوريد “أفيفافير” إلى أكثر من 15 دولة.

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