ضمنهم جزائري.. ألمانيا ترحل 18 متطرفا “خطيرا أمنيا”

2021-12-27 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رحّلت السلطات الألمانية 18 متطرفا مصنفين خطيرين أمنياً من بداية هذا العام حتى منتصف ديسمبر الجاري.

وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، مارتن هيس، أنها رحلت أيضاً 5 مصنفين من ذوي الصلة بهم.

وحسب البيانات، رحل 5 خطيرين أمنياً إلى روسيا، و4 إلى تركيا، و2 إلى البوسنة والهرسك.

وحسب البيانات، رحل أيضاً مصنف واحد خطير أمنياً إلى الجزائر، والكويت، وباكستان، والصومال، وطاجيكستان، والعراق، وإيران.

وحسب رد سابق من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة، فإن معظم الذين تصنفهم هيئة حماية الدستور الاستخبارات الداخلية إسلاميين خطيرين أمنياً من الألمان، 940، وجاء في المرتبة الثانية سوريون 280، ثم أتراك 120، ثم روس 90، وعراقيون 60.

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