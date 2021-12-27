بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
الصورة من الارشيف

بنموسى يؤجل اجتماعه مع النقابات التعليمية إلى تاريخ لاحق

2021-12-27 / 12:45 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

أجل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اجتماعه المزمع عقده يوم غد الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتوصلت النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، بإخبار من الوزارة يفيد تأجيل الاجتماع الى تاريخ لاحق.

هذا وكانت بنموسى قد اجتمع مع النقابات التعليمية، خلال الأسابيع الماضية، ووعد بإجراء جولات أخرى من الحوار مستقبلا لبناء جو من الثقة يعطي انطلاقة إصلاح منظومة التعليم، بما يسمح بجودة التعليم العمومي والحفاظ على المصلحة الفضلى للأسر المغربية في العالم القروي وفي المدن.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلى الوزير بنموسى…غليان بين صفوف أسرة التعليم بسطات لهذا السبب

إلى الوزير بنموسى…غليان بين صفوف أسرة التعليم بسطات لهذا…

2021-12-26 / 7:20 مساءً
Photo of بحضور بنموسى.. أكاديمية درعة تافيلالت تعقد الدورة العادية لمجلسها الإداري

بحضور بنموسى.. أكاديمية درعة تافيلالت تعقد الدورة العادية لمجلسها…

2021-12-25 / 5:14 مساءً
Photo of “ميراوي” يستقبل أول ”توحدي” يحصل على الدكتوراه وفريقين آخرين

“ميراوي” يستقبل أول ”توحدي” يحصل على الدكتوراه وفريقين آخرين

2021-12-25 / 1:55 مساءً
Photo of أستاذة تقود مبادرة خاصة لتشجيع الفتيات على التمدرس

أستاذة تقود مبادرة خاصة لتشجيع الفتيات على التمدرس

2021-12-25 / 12:42 مساءً
Photo of “التعليم” تعلن انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

“التعليم” تعلن انطلاق البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

2021-12-25 / 9:57 صباحًا
Photo of طلبة جامعيين بمكناس يبيتون في العراء احتجاجا على إقصائهم من التغذية والإيواء بالحي الجامعي

طلبة جامعيين بمكناس يبيتون في العراء احتجاجا على إقصائهم…

2021-12-24 / 9:55 مساءً
Photo of “التعليم العالي” تخير رؤساء الجامعات بين تأجيل الامتحانات أو تنظيمها عن بعد

“التعليم العالي” تخير رؤساء الجامعات بين تأجيل الامتحانات أو…

2021-12-24 / 9:49 صباحًا
Photo of حتى إشعار آخر.. الدراسة والامتحانات عن بعد بالجامعات بسبب أوميكرون

حتى إشعار آخر.. الدراسة والامتحانات عن بعد بالجامعات بسبب…

2021-12-23 / 4:48 مساءً
Photo of بايتاس عن تمديد العطلة المدرسية: “الوضعية الوبائية هي التي ستحكم”

بايتاس عن تمديد العطلة المدرسية: “الوضعية الوبائية هي التي…

2021-12-23 / 1:35 مساءً
Photo of تلميذ يعتدي على أستاذه داخل القسم بخنيفرة.. ومديرية التعليم تتدخل

تلميذ يعتدي على أستاذه داخل القسم بخنيفرة.. ومديرية التعليم…

2021-12-23 / 9:56 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق