الناظور .. الحريق المهول أتى على 17 محلا والجماعة تحاول مواكبة المتضررين

2021-12-27 / 12:25 مساءً
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هبة بريس : وجدة

اعطى محمد المنتصر النائب الثاني لرئيس جماعة الناظور الحصيلة الرسمية لحريق سوق المركب التجاري البلدي عبر تدوينة له بصفحته الشخصية.

و أتى الحريق المهول على 10 محلات بشكل كلي، وعلى07 محلات بشكل جزئي، وإتلاف بضائع بعض الفراشة، أما بالنسبة للتأمين، فقد ذكر المتحدث نفسه أن بناية السوق وتجهيزاتها تم تأمينها من طرف جماعة الناضور لدى إحدى الشركات المختصة.

وخلال التدوينة ذاتها، أكد ان بالنسبة لمواكبة المتضررين، سيتم دراسة الآليات التي يمكن وضعها مع السلطات الاقليمية والمؤسسات المتدخلة قي قطاع التجارة من أجل الوقوف مع التجار المتضررين في محنتهم.

وختم تدوينته، انه تمت ليلة أمس تعبئة جميع مصالح جماعة الناضور ذات العلاقة المباشرة مع سوق المركب التجاري لاحتواء الوضع تحت إشراف نواب الرئيس.

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‫19 تعليقات

  1. من خلال الصور والفيديوهات التي شاهدنا يتضح لنا المركب التجاري بأكمله احترق اعيد الاحصائيات ياسيد رئيس الجماعة ..الكل تضرر ….

  4. يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بأسرع وقت ممكن لتعويضهم بالاخص ونحن في هذه الوضعية الصعبة الراهنة لجائحة كوفيد 19 كورونا والاقتصاد الوطني جد متدهور.مع إغلاق الحدود… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. المحلات التجارية بأكملها شب فيها الحريق وليس 10محلات بل أكثر …انتم تتهربون من التعويضات اتقوا الله يكفي ما اصابهم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي.

  7. أين أنت ياسيد اخنوش ..هل لازلت في الإمارات مدينة الناظور جد ماسة إليك … الاستثمارات هنا الآن وليس في الإمارات هههههههههههه.

  8. الدعم ثم الدعم ثم الدعم يجب علينا من طنجة إلى كويرة مساعدتكم ضروري ونقف معهم في هذه الظروف الصعبة كمواطنين احرار….

  9. لقد خلف هذآ الحريق المهول اضرار مادية كبيرة مما ستؤدي إلى آثار نفسية المتضررين لهذا يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالواجب المطلوب لتخفيف من حالتهم النفسية…

  11. الحركة التجارية تتحرك في رأس السنة الميلادية والعطل ولكن للاسف الشديد أصيب بهذا المصاب الاليم وحسبي الله ونعم الوكيل من كان السبب…

  13. نتمنى ان تكون آخر مرة من هذه السناريوهات ونا يستقبلون سنة جديدة بدون مشاكل والله يعوضهم على ما ضاع منهم وفتح صفحة جديدة بدون حرائق والفاهم يفهم هههههههههههه.

  15. يجب المصداقية والشفافية وروح إسلامية … إنها أرقام غير صحيحة …ان مركب التجاري في الناظور تقريبا نصفه احترق أنتم تحاولون الهروب من المسؤولية…

  19. اللهم عوضهم باحسن ماضاع منهم..ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… الأمر الغريب هو أين قوة المساعدة للتدخل السريع لاخماذ الحريق المهول … إذن هناك احتمال بنسبه كبيرة…هناك مدبر هذه العملية …حسبي الله ونعم الوكيل فيهم….

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