الناظور .. الحريق المهول أتى على 17 محلا والجماعة تحاول مواكبة المتضررين

هبة بريس : وجدة

اعطى محمد المنتصر النائب الثاني لرئيس جماعة الناظور الحصيلة الرسمية لحريق سوق المركب التجاري البلدي عبر تدوينة له بصفحته الشخصية.

و أتى الحريق المهول على 10 محلات بشكل كلي، وعلى07 محلات بشكل جزئي، وإتلاف بضائع بعض الفراشة، أما بالنسبة للتأمين، فقد ذكر المتحدث نفسه أن بناية السوق وتجهيزاتها تم تأمينها من طرف جماعة الناضور لدى إحدى الشركات المختصة.

وخلال التدوينة ذاتها، أكد ان بالنسبة لمواكبة المتضررين، سيتم دراسة الآليات التي يمكن وضعها مع السلطات الاقليمية والمؤسسات المتدخلة قي قطاع التجارة من أجل الوقوف مع التجار المتضررين في محنتهم.

وختم تدوينته، انه تمت ليلة أمس تعبئة جميع مصالح جماعة الناضور ذات العلاقة المباشرة مع سوق المركب التجاري لاحتواء الوضع تحت إشراف نواب الرئيس.

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