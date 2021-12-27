السعودية.. اشتراط الجرعة التنشيطية لدخول الأماكن العمومية

هبة بريس - وكالات

أكدت السعودية أنه اعتباراً من 1 فبراير القادم، يبدأ اشتراط الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لدخول المنشآت التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، لافتة إلى أن الاشتراط لا يشمل الأطفال والمستثنين من أخذ اللقاح وفق التطبيق الالكتروني المعتمد.

وقال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن الآلية الجديدة لدخول المجمعات والمراكز التجارية والمنشآت الكبرى، تشمل مسح “باركود” للتحقق الآلي عند المداخل وتخصيص مراقبين لضمان مسح المتسوقين للباركود، مشيرا إلى أن عدم التزام المنشآت بهذه الأمور سيجعلها عرضة للمخالفات التي تبدأ من 10 آلاف ريال وتتضاعف في حال تكرارها وصولاً إلى إغلاق المنشأة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن نسبة المصابين بمتحور “أوميكرون” بدأت ترتفع في المملكة، مشيرة إلى أن استكمال التحصين وتلقي الجرعة التنشيطية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، هو السلاح الوحيد لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس الأحد، أن عملية الرصد داخل السعودية كشفت أن نسبة متحور أوميكرون بدأت تتزايد، لافتاً إلى أنه “تمت إتاحة الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 16 سنة فما أعلى، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية”.

ونجحت السعودية في إعطاء أكثر من 49 مليوناً و550 ألف جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم توزيعها عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة، فيما بلغ عدد مَن تلقوا التلقيح بجرعة واحدة أكثر من 24 مليوناً 950 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم إلى 70.6 في المائة.

أما من تلقوا جرعتين فبلغ عددهم أكثر من 23 مليون شخص، وصلت نسبتهم وفق آخر تحديث إلى أكثر من 65.2 في المائة.

وتواصلت وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث استمرت زيادة معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، بسبب انتشار السلالة المتحورة أوميكرون.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 124 حالة، ووفاة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 552 ألفا و795 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8871 حالة وفاة.

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