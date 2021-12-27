نزار بركة

تخصيص 45 مليون درهم لاستثمارات المختبر العمومي للتجارب والدراسات

2021-12-27 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس

صادق مجلس إدارة المختبر العمومي للتجارب والدراسات ، المنعقد مؤخرا بالرباط ، على استثمارات في سنة 2022 تصل قيمتها إلى 3، 45 مليون درهم، ستوجه نسبة 23 منها لتوسيع وتطوير خدمات جديدة وتجهيزات للتجارب.

كما صادق المجلس الذي ترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة، على ميزانية السنة المقبلة التي تتوقع إنتاجا يبلغ 535 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة.

وقد خصص المجلس ، وفق بلاغ لوزارة التجهيز والماء ، للتداول حول الحصيلة المرتقبة للأنشطة برسم السنة المالية إلى غاية 31 دجنبر 2021، وميزانية التسيير والاستثمار برسم السنة المقبلة.

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