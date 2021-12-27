الناظور .. توقيف حوالي 50 شخصا مشتبهين بالسرقة خلال حريق شب بالمركب التجاري

هبة بريس : وجدة

أوقفت السلطات الأمنية ليلة الأحد 26 دجنبر الجاري، نحو 50 شخصا للاشتباه في قيامهم بسرقة محتويات محلات اندلعت فيها النيران، إثر حريق شب بالمركب التجاري للناظور.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أحيل جميع الموقوفين في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت يؤكد فيه التجار أن بعض الموقوفين ضبطوا متلبسين بالسرقة مستغلين انشغالهم في إخماد الحريق، للقيام بأعمال إجرامية من أجل النهب والسرقة.

وتم تشكيل سلاسل بشرية من طرف التجار والمتطوعين لحماية المحلات التجارية من بعض المشتبهين الذين كانوا يتجولون وسط السوق أثناء محاولات السيطرة على ألسنة النيران.

ويعتبر المركب التجاري بالناظور، من أقدم مركز التسوق بالمدينة متكون من طابق سفلي وعلوي، قد تعرض لحريق مهول أتى على 22 محلا بداخله بعد السيطرة عليه من طرف فرق الإطفاء للوقاية المدنية، متسببا بذلك في خسائر مادية مهولة ينتظر التجار تدخلا الجهات الحكومية المعنية لتعويضهم.

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