الناظور .. توقيف حوالي 50 شخصا مشتبهين بالسرقة خلال حريق شب بالمركب التجاري
أوقفت السلطات الأمنية ليلة الأحد 26 دجنبر الجاري، نحو 50 شخصا للاشتباه في قيامهم بسرقة محتويات محلات اندلعت فيها النيران، إثر حريق شب بالمركب التجاري للناظور.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أحيل جميع الموقوفين في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت يؤكد فيه التجار أن بعض الموقوفين ضبطوا متلبسين بالسرقة مستغلين انشغالهم في إخماد الحريق، للقيام بأعمال إجرامية من أجل النهب والسرقة.
وتم تشكيل سلاسل بشرية من طرف التجار والمتطوعين لحماية المحلات التجارية من بعض المشتبهين الذين كانوا يتجولون وسط السوق أثناء محاولات السيطرة على ألسنة النيران.
ويعتبر المركب التجاري بالناظور، من أقدم مركز التسوق بالمدينة متكون من طابق سفلي وعلوي، قد تعرض لحريق مهول أتى على 22 محلا بداخله بعد السيطرة عليه من طرف فرق الإطفاء للوقاية المدنية، متسببا بذلك في خسائر مادية مهولة ينتظر التجار تدخلا الجهات الحكومية المعنية لتعويضهم.
8 تعليقات
اللهم اجعلنا بردا و سلاما على اخواننا المسلمين في الناظور…
حسبي الله ونعم الوكيل من كان السبب في هذآ الحريق المهول ..فالمنطقة لاتتحمل هذه الخسائر المادية الباهضة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
قلوبنا كلها تتالم معهم بهذا المصاب الجلل والله العوض.
التجار ضائعين في بضاعتهم وهؤلاء اللصوص يقومون بالسرقة…. لآ قلوب لهم ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
ألم يراعون لهؤلاء التجار التي ضاعت بضائعهم ..وهم يجدونها فرصة ليقوموا بعملية السرقة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نريد تفسير دقيق.لهذا السؤال لماذا جميع الاسواق المغربية تحرق إلا بالليل وليس بالنهار….. أمر فيه غموض…!!!!!؟؟؟؟
نفس السنارهوهات تقع كل سنة والمسبب واضح كوضوح الشمس ….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حسبي الله ونعم الوكيل كي يقومون بالمساعدة يتزاحم من أجل السرقة او أخذ فيديوهات …كان الله في عون التجار المتضررين من هذآ الحريق المهول …