الناظور .. توقيف حوالي 50 شخصا مشتبهين بالسرقة خلال حريق شب بالمركب التجاري
أوقفت السلطات الأمنية ليلة الأحد 26 دجنبر الجاري، نحو 50 شخصا للاشتباه في قيامهم بسرقة محتويات محلات اندلعت فيها النيران، إثر حريق شب بالمركب التجاري للناظور.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أحيل جميع الموقوفين في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت يؤكد فيه التجار أن بعض الموقوفين ضبطوا متلبسين بالسرقة مستغلين انشغالهم في إخماد الحريق، للقيام بأعمال إجرامية من أجل النهب والسرقة.
وتم تشكيل سلاسل بشرية من طرف التجار والمتطوعين لحماية المحلات التجارية من بعض المشتبهين الذين كانوا يتجولون وسط السوق أثناء محاولات السيطرة على ألسنة النيران.
ويعتبر المركب التجاري بالناظور، من أقدم مركز التسوق بالمدينة متكون من طابق سفلي وعلوي، قد تعرض لحريق مهول أتى على 22 محلا بداخله بعد السيطرة عليه من طرف فرق الإطفاء للوقاية المدنية، متسببا بذلك في خسائر مادية مهولة ينتظر التجار تدخلا الجهات الحكومية المعنية لتعويضهم.
19 تعليقات
اللهم اجعلنا بردا و سلاما على اخواننا المسلمين في الناظور…
حسبي الله ونعم الوكيل من كان السبب في هذآ الحريق المهول ..فالمنطقة لاتتحمل هذه الخسائر المادية الباهضة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
قلوبنا كلها تتالم معهم بهذا المصاب الجلل والله العوض.
التجار ضائعين في بضاعتهم وهؤلاء اللصوص يقومون بالسرقة…. لآ قلوب لهم ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
ألم يراعون لهؤلاء التجار التي ضاعت بضائعهم ..وهم يجدونها فرصة ليقوموا بعملية السرقة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نريد تفسير دقيق.لهذا السؤال لماذا جميع الاسواق المغربية تحرق إلا بالليل وليس بالنهار….. أمر فيه غموض…!!!!!؟؟؟؟
نفس السنارهوهات تقع كل سنة والمسبب واضح كوضوح الشمس ….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حسبي الله ونعم الوكيل كي يقومون بالمساعدة يتزاحم من أجل السرقة او أخذ فيديوهات …كان الله في عون التجار المتضررين من هذآ الحريق المهول …
أين المتظامنين أين شهامة الرجال على العلم كل متجر يتوفر على قارورات الإطفاء لاخماذ النار ..ولكن للاسف الشديد الكل كان يتزاحم من أجل السرقة ولا يهمه هذآ التاجر المتضرر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم..
هل سيكون تعويض المتضررين من هذآ المصاب الجلل من طرف الحكومة الجديدة. يجب على السيد اخنوش ان يراعي لهؤلاء التجار المتضررين…. وإعادة المركب التجاري من جديد ..
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم حتى الحكومة قامت باغلاق المطارات والسياحة بدأت تتدهور والوضع الراهن أصبح جد صعب اقتصاديا والجائحة دمرتنا والآن حريق متاجرنا لآ حكومة تساعد كل ما نقوله حسبي الله ونعم الوكيل..
الفاهم يفهم…. أمر كان متوقع ومدبر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربي معكم ..ربي يعوضكم على ما ضاع منكم ولاحولة ولا قوة إلا بالله العلي.كان قدرا مكتوبا عليكم لاهروب منه…
يجب على السلطات الأمنية والقضائية ان تقوم بالاجراءات اللازمة ضد هؤلاء اللصوص . والله أعلم ربما يكون واحد منهم مدبر هذآ الحريق المهول …
هناك غموض وراء ذالك كل سنة تقع الواقعة. لايعقل هذآ صدفة نريد شرح دقيق لهذه الأفعال اللاخلاقية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي.
اللهم إنا لآ نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه وحسن الخاتمة وربي يعوض علينا.ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يريدون تحطيم الإقتصاد في هذه المدينة الناظور المقبلة على سبتة و مليلية من أجل ترويج البضاعة المغربية حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لقد دمصتم ملف الحريق منذ سنتين والآن تعيدون الكرة… إذن هناك غموض لآ يجب السكوت عليه سندافع عن حقوقنا ولا نصمت ما كفايا صمت ….
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من سولت له نفسه باستغلال الفرص من أجل السرقة..يجب محاكمتهم باقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيره..