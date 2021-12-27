الجامعة: “السلطات منعت الرجاء من مغادرة الفندق لتفادي تعريض المواطنين للخطر”

2021-12-27 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد اللغط الكبير الذي رافق قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم بتأجيل لقاء الجيش الملكي و الرجاء الرياضي، و بعد بلاغ الناي العسكري و كذا آخر لهيئة منخرطي الوداد يحتجان فيه على قرار التأجيل، خرجت جامعة الكرة ببيان توضيحي أرجعت فيه سبب التأجيل للقوة القاهرة بعد منع السلطات لنادي الرجاء من مغادرة فندق الحجر الصحي.

و جاء في بلاغ نشر بموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه و تنويرا للرأي العام و ​على غرار ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الوطنية عن دوافع تأجيل مباراة نادي الجيش الملكي و نادي الرجاء الرياضي عن الدورة 14 من البطولة الاحترافية 1 INWI و التي كانت مبرمجة يوم الاثنين 27 دجنبر 2021, تنهي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى علم المتتبعين الرياضيين أن دوافع التأجيل ترجع لعدم السماح المفاجئ من طرف السلطات المختصة، لجميع مكونات ​ نادي الرجاء الرياضي (لاعبون، اطقم تقنية و ادارية ) من مغادرة فندق الاقامة الذي ​ يقضي فيه هذا الاخير مرحلة ​ الحجر الصحي الاجباري بعد عودته لارض الوطن من قطر.

إضافة لما سبق، يقول البيان، فإن فريق نادي الرجاء الرياضي و على الرغم من عدم تمكنه ​من إجراء اي حصة تدريبية، قد أبدى رغبته لخوض المباراة إلا ​أن السلطات المختصة رفضت رفضا قاطعا تعريض صحة مواطنين اخرين​ لاحتمال الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا جراء مخالطة بعثة نادي الرجاء الرياضي و التي لم تؤكد بعد الفحوصات الطبية خلوها من الإصابة خاصة ​بعد ظهور ​حالات إيجابية من المتحور أوميكرون خلال الأيام السابقة.

هذا الإجراء، ​اعتبرته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قوة قاهرة يستعصي عقبها إقامة المباراة السالفة الذكر.

كما تضيف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن تفعيل مضامين الدورية السابقة الخاصة بإقامة المباريات من عدمها في ظل جائحة كورونا، فقد تم احترامها بعد الاستناد الى القوة القاهرة وذلك لخضوع بعثة نادي الرجاء الرياضي من لاعبين وأطر تقنية و طبية وإدارية للعزل الصحي الإجباري والخارجة عن إرادته.

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