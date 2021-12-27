أستراليا تسجل أول وفاة بأوميكرون

2021-12-27 / 9:42 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سجلت أستراليا الاثنين أول حالة وفاة مؤكدة بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وسط زيادة أخرى في الإصابات اليومية لكن السلطات أحجمت عن فرض قيود جديدة قائلة إن معدلات دخول المستشفيات ما زالت منخفضة.

وكانت هذه الوفاة لرجل في الثمانينات من عمره يعاني من أمراض مزمنة، ومثلت علامة فارقة للبلاد التي اضطرت إلى وقف بعض أجزاء من إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي بسبب عمليات التفشي الجديدة بعد ما يقرب من الإغلاق المتقطع على مدى عامين.

ويقول خبراء الصحة، إن سلالة أوميكرون أكثر عدوى على ما يبدو، ولكنها أقل ضراوة من السلالات السابقة، وقد بدأت بالانتشار في البلاد مع رفعها القيود المفروضة على معظم الحدود المحلية وسماحها للأستراليين بالعودة من الخارج دون دخول حجر صحي مما أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات إلى أعلى معدلات خلال الجائحة.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل إضافية حول الوفاة بأوميكرون باستثناء قولها إن الرجل أصيب بالفيروس في دار لرعاية المسنين وتوفي في أحد مستشفيات سيدني.

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