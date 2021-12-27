طقس الاثنين.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات.

وستكون السماء غائمة في غالب الأحيان مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بالريف، بمنطقة طنجة واللوكوس، كما ستنتشر سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، ستكون مصحوبة بكثل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل وبالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا شمال غرب البلاد و قليلة السحب أو صافية بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وستكون ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية أو متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين صفر و 05 درجات بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 10 درجات بكل من الريف، الجنوب الشرقي، هضاب الفوسفاط، والماس، السايس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 09 و 16 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 20 درجة بالسواحل الشمالية والوسطى، بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومابين 20 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، بسوس، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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