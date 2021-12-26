مسؤول أممي “مصدوم” إثر تقارير عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار

2021-12-26 / 10:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفاد مسؤول في الأمم المتحدة، يوم الأحد، بأنه “أصيب بصدمة” إثر تقارير موثوق بها عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم في ميانمار، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق.

وقال مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان “أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”، مضيفا “أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة”.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السبت صور لشاحنتين محترقتين وسيارة على طريق سريع في بلدة هبروسو بولاية كايا، داخلها جثث متفحمة.

ولا يزال عاملان في منظمة “سايف ذي شيلدرن” غير الربحية في عداد المفقودين بعد أن كانت مركبتهما بين سيارات عدة تعرضت للهجوم والحرق في الحادث.

وحملت وسائل إعلام محلية قوات المجلس العسكري مسؤولية الهجوم.

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