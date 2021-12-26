شنقريحة يجترٌ اسطوانته المشروخة : “فوز منتخبنا رد قوي على أعداء الأمس واليوم”

2021-12-26 / 10:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عاد سعيد شنقريحة رئيس أركان جيش الجزائر، لاجترار اسطوانته المشروخة باللعب على وتر نظرية “المؤامرة” حيث اعتبر أن فوز منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر “رد قوي على أعداء الأمس واليوم” في اشارة الى المملكة.

وقال شنقريحة أمس السبت : هذا الإنجاز الرياضي التاريخي، بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم شعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات”.

ولايتردد شنقريحة المعروف بعدائه وحقده على كل ماهو مغربي في الاساءة للمغرب والمغاربة حيث اختار هذه المرة قنطرة كرة القدم لنفث سموم العداء تجاه المملكة .

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‫8 تعليقات

  1. السيد مريض وانتم تنشرون مرضه لنا .لا يهمنا من يفوز حتى بكأس العالم في النهاية هي مجرد لعبة وهي فرصته ليفرح لقد توالت عليه الضربات آخرها قرار الجامعة العربية الأخير حول خريطة المملكة

  3. هادا شنق الريحة شرا زمارة حسب التعبير الوجدي يعني زهقلو الفرييخ. نقطة و اقلب الصفحة و سد الكتاب. بنادم واصل 80 سنة و باقي يتكسل واشنو باغي ؟ نزوجوه باش يهمد ؟

  4. إلى جنرالات الجزائر المغرب هرب عليكم في كل الميادين وعليكم توفير الماء والحليب والزيت والدقيق والأكسجين للشعب الجزائري

  8. غريب جدا من كلام شنقريحة وهل في الرياضة جيش يحارب فقط هي مباراة كرة القدم فيها من الطبيعي فائز وخاسر ان الرجل اتعبه المغرب واصيب شنقريحة بكل الامراض النفسية فهو يروح عن نفسه بإحتساء الخمر وتناول عقاقير المخدرات لانه في ورطة كبيرة من جراء مأسات شعب الدزير الذي هدرت ونهبت امواله من طرف كل العصابات التي توالت علي الحكم .وشنقريحة كذلك ومزار وتوفيق كلهم سينالهم العقاب في الدنيا وعند الله عر وجل لاظلم اليوم ،فمن قتل شرفاء الدزير في العشرية السوداء وعذب الناس وهضم حقوقهم ماذا سيقول لله عز وجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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