شنقريحة يجترٌ اسطوانته المشروخة : “فوز منتخبنا رد قوي على أعداء الأمس واليوم”

هبة بريس - الرباط

عاد سعيد شنقريحة رئيس أركان جيش الجزائر، لاجترار اسطوانته المشروخة باللعب على وتر نظرية “المؤامرة” حيث اعتبر أن فوز منتخب بلاده في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخرا في قطر “رد قوي على أعداء الأمس واليوم” في اشارة الى المملكة.

وقال شنقريحة أمس السبت : هذا الإنجاز الرياضي التاريخي، بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم شعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات”.

ولايتردد شنقريحة المعروف بعدائه وحقده على كل ماهو مغربي في الاساءة للمغرب والمغاربة حيث اختار هذه المرة قنطرة كرة القدم لنفث سموم العداء تجاه المملكة .

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